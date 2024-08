The Walking Stano torna la marcia solidale | l’8 settembre alla Pineta di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 22 agosto 2024 –re, sostenendo una nobile causa. Si rinnova l’appuntamento con The, che per la seconda edizione cambia sede: domenica 8(partenza alle ore il 10) lo scenario della non competitiva capitanata dall’olimpionico Massimo, quarto nella 20 km a Parigi al rientro da un infortunio, avrà come scenario ladi, teatro degli allenamenti quotidiani dell’allievo di Patrick Parcesepe. Sarà anche stavolta una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Gran parte del ricavato delle iscrizioni verrà infatti devolutoFondazione per la ricerca contro la fibrosi cistica (lo scorso anno, al termine della tappa conclusiva di Palo del Colle furono raccolti e donati 7.500€). La quota d’iscrizione è di 10 euro e ogni partecipante riceverà una t-shirt tecnica Diadora.