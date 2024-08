Tennis intervento al polso per Giulio Zeppieri | lo rivedremo in campo nel 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nonsul circuito ATP prima del. A darne notizia è lo stessota di Latina, ormai fermo già da un paio di mesi per infortunio. “Ciao ragazzi. Il problema alera più serio del previsto, così sono stato costretto a sottopormi ad unchirurgico in artroscopia a Barcellona”, ha scritto sul proprio profilo Instagram l’attuale n°171 della classifica. “Tra gesso, tutore e riabilitazione starò fermo altri tre mesi. L’obiettivo è giocare le qualificazioni degli Australian Open a gennaio. Grazie per i messaggi che mi avete inviato in queste difficili settimane: sono pronto a lavorare al massimo per rientrare in forma all’inizio della prossima stagione. A presto!”, ha aggiuntoalper: loinnelSportFace.