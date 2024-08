Taremi scalpita Inzaghi riflette Una possibilità che diventa sempre più concreta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Mehdipotrebbe godere di un posto da titolare in occasione dell’incontro tra l’Inter e il Lecce: Simonestarebbendo su questa. LA SITUAZIONE – Mehdiè stato uno dei calciatori più in forma del precampionato estivo dell’Inter di Simone. Nelle prime tre amichevoli dei nerazzurri, le uniche disputate dal calciatore iraniano, l’ex Porto èandato a segno, dimostrando di poter rappresentare quell’alternativa ai due titolari che i tifosi nerazzurri hannodesiderato. La dirigenza interista è entusiasta del colpo messo a segno a parametro zero. E, contro il Lecce, potrebbe iniziare a vederlo all’opera sin dal primo minuto nel campionato di Serie A.