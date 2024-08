Social housing in arrivo Dodici alloggi dedicati ad anziani e disabili | Qui si farà innovazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) La riqualificazione dell’ex Torriani non si porta dietro solo la rigenerazione del comprensorio di corso Roma. Perché Officine Mak, la proprietà dell’area dismessa, in via Pergolesi realizzerà una palazzina riservata all’e. Una dozzina didi diverso taglio, per ospitare famiglie numerose che non possono stare sul libero mercato ma anchesoli. "Questo non sarà un palazzo popolare stile anni Settanta, come qualcuno ci ha accusato - spiega il sindaco Stefano Zanelli -. Sarà un intervento innovativo dal punto di vistae e assistenziale". Un piano intero sarà dedicato al progetto “Dopo di noi“. "Questo sarà un tema centrale nei prossimi anni: dare supporto aiche si trovano soli, perché i genitori non ci sono più o non possono occuparsi di loro, perché a loro volta diventano persone fragili".