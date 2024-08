Sassuolo e Cesena Lontani ma vicini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Lorenzo LonghiOra che le linee della cronistoria dei due club tornano a incrociarsi,si scopronoeppuressimi. La contiguità è data dal ritrovarsi in B, domani sera, di nuovo nello stesso campionato, ma è come ci si ritrova a fare la differenza: i romagnoli in una nuova fase ascendente della loro avventura calcistica, i neroverdi nella parte discendente della parabola, dopo una retrocessione che ormai è storia e li ha ricacciati in cadetteria. La classifica attuale, poi, conterà anche poco, ma sembra quasi la coda lunga dell’ultima annata, se è vero che la prima dopo il ritorno in B ill’ha vinta (contro un’altra neopromossa, la Carrarese), mentre ilno, costretto a Catanzaro sul pari, ma del resto dal primo impatto con una realtà diversa sarebbe illogico aspettarsi troppo.