Pontedera sarà un avvio inedito La prima volta con il Legnago

(Di venerdì 23 agosto 2024) E’ undi campionatoquello di domani per i granata. Ilinfatti, insieme al Milan Futuro, è una delle due avversarie del girone B mai incontrate dal. Ma se quello con i milanisti trova una logica nel fatto che la seconda squadra rossonera è nata questa estate, i veronesi, realtà di un comune poco più piccolo dicon i suoi circa 26mila abitanti, sono stati fondati nel 1920 (e rifondati nel 1926). La spiegazione comunque c’è, e risiede nel fatto che non essendo il Veneto una regione confinante con la Toscana, nei campionati dilettantistici è alquanto difficile ritrovarsi nel medesimo girone. Anche se non impossibile, visto che nel campionato di Serie D 2009-10 i granata finirono insieme (anche) alle squadre venete, dove affrontarono Adriese, Chioggia e Rovigo.