Pescara Vince Ancora ed Eclissa in Prima Tv L' Aquila e la Perdonanza Celestiniana

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'- La "controprogrammazione", nata negli anni '80 sotto la guida di un giovane e ambizioso Silvio Berlusconi per sfidare il monopolio Rai, sembra aver fatto un ritorno discutibile in Abruzzo. La decisione di trasmettere in differita su Rai 2 "La Notte dei Serpenti 2024" il 23 agosto, in concomitanza con l'inizio della 730ma, ha scatenato una bufera di polemiche, e non senza motivo. Questa scelta, a dir poco scellerata, mette due eventi di punta della regione l’uno contro l’altro, costringendo gli abruzzesi e i turisti a una decisione assurda: partecipare inpersona alla storicadell’o restare a casa a guardare in TV uno show già registrato. E tutto questo in un periodo in cui ogni centesimo investito nella promozione culturale dovrebbe essere mirato a valorizzare, non a frammentare, il patrimonio regionale.