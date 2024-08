Per sede Petrobel in Egitto un milione di ore di lavoro ' sicure'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una nuovaal Cairo, in, per, il più grande operatore Oil&Gas del Mediterraneo, società partecipata da Eni ed Egpc, costruita da Proger con 1,5 milioni di ore lavorative "", senza morti sul. Un traguardo che la società di engineering & management ha celebrato durante un evento organizzato proprio al Cairo e a cui hanno partecipato rappresentanti di Eni,, Enppi e tutti i subappaltatori coinvolti nel progetto. E per il quale Proger ha ricevuto una targa per aver superato ildi ore disenza incidenti.