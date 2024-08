LIVE – Spal-Ascoli 2-2 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladi, match valido per la prima giornata della. Si inaugura il campionato della Lega Pro ed è proprio questa la prima partita che si giocherà in assoluto, visto che il calcio d’inizio è anticipato di tre quarti d’ora rispetto allo standard e gli emiliani e i marchigiani, due big di questo girone B del centro Italia, sono chiamate a scendere in campo allo stadio Mazza alle ore 20 di venerdì 23 agosto. Chi riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo assieme. COME SEGUIRLA IN TV LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-2 – 36? Tirelli, 55? Corazza, 64? Rao, 69? Arena 77?- Cambio nella: fuori Rao, dentro Rosafio. 72?- Ammonito Bassoli per fallo su Caccavo, punizione