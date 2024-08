L’hip hop di Di Benedetto a Cracovia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da Empoli alla Polonia, per insegnarehop nel corso di una delle convention di danza a tema più importante d’Europa (e non solo). È l’opportunità avuta da Gabrio Di, che è stato selezionato nei giorni scorsi fra gli insegnanti emergenti del Fair play dance camp di, dove ha avuto modo di tenere una serie di lezioni. Una manifestazione giunta alla quindicesima edizione che ha ospitato quest’anno ballerini e coreografi di fama internazionale, con partecipanti provenienti da oltre cinquanta Paesi. Di, residente sul territorio empolese, è stato il primo danzatore italiano ad esser stato selezionato per il festival in questione. E ha peraltro avuto come ’collega’, fra gli altri, anche il coreografo Jblaze, che in passato ha curato le coreografie di artisti come Usher e Justin Bieber.