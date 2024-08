Lettera ai medici dell’Asl | Grazie per aver accudito mio padre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un elogio per il personale del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. A scrivere è il figlio di un paziente ricoverato presso il P.O. che con unaringrazia l’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e il personale del Reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dott. Livio Cocco, “per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie”. “Ci tengo ad esprimere la mia gratitudine per l’assistenza ricevuta da miodurante il suo lungo ricovero in un reparto dove vita e morte s’intrecciano, si sfiorano, viaggiano insieme fino a percorrere strade diverse. – scrive nella missiva – Personalmente non mi è mai parso un luogo funereo, dominato esclusivamente da sofferenza e afflizione.