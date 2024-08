La comunità in lutto per Daniele Familiari e amici attorno alla bara | Vogliamo sapere cosa è successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Empoli, 23 agosto 2024 – Oggi è il giorno del dolore. Un dolore che tiene tutti in silenzio, che cuce le bocche e stringe il cuore. Sono fissati per le 11 di stamani i funerali diPacini: l’ultimo saluto della città al "Rosso", si terràcappella dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il feretro proseguirà poi per il cimitero comunale della frazione di Pagnana dove verrà tumulato. La salma del giovane alpinista empolese strappatovita in seguito ad una caduta mentre stava scalando in cordata la cima di Nasta in Piemonte, insiemecompagna, ha fatto rientro in città nella tarda mattinata di ieri. Al San Giuseppe è stata allestita la camera ardente, dove glie i parenti del 34enne hanno potuto salutarlo, lasciare un ricordo, stringersiai. C’erano mamma Laura e babbo Alessio, insiemesorella Chiara e al marito Fabio.