Kate Middleton la malattia avanza e il tempo stringe | la decisione è presa

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nuove e clamorose indiscrezioni arrivano dalla Famiglia Reale. La principessasi trova di fronte ad una scelta dolorosa, che commuove il Regno Unito Perè stato un anno durissimo. A marzo ha rilevato al mondo la diagnosi di cancro ed ha annunciato di aver intrapreso una dura battaglia, con il supporto della famiglia. “E’ stato l’anno più duro della mia vita”, ha detto nei giorni scorsi.è sparita dalle scene, ha evitato qualsiasi tipo di apparizione pubblica e si è dedicata alle cure. L’ultima (e unica) occasione nella quale si è mostrata, è stato al termine delle Olimpiadi, quando insieme al marito (il Principe William) ha ringraziato gli atleti britannici. Il Regno Unito in ansia per ladella principessa– Fonte IG @princeandprincessofwales – cityrumors.itTutto il Regno Unito è in ansia per il destino di