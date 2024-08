Jack Doohan sbarca in Formula 1 | il figlio del campione di motociclismo fa il grande salto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Melbourne, 23 agosto 2024 – Classe 2003, giàdi3, terzo lo scorso anno in2,è pronto al. IldeldiMick, correrà in1 nel 2025 come pilota titolare di Alpine. Sarà dunque lui – non Mick Schumacher né Zhou Guanyu – a prendere il posto di Esteban Ocon per affiancare Pierre Gasly: “Sono molto felice di aver ottenuto la promozione a pilota titolare in Alpine per il 2025 - ha dichiarato il 21enne che dal 2021 faceva parte dell'academy Alpine – sono molto grato per la fiducia riposta in me dai dirigenti del team. Farò tutto quello che posso per farmi trovare pronto. È unasoddisfazione essere il primo dell'Academy ad arrivare al posto da titolare e sono estremamente grato a coloro che mi hanno sostenuto lungo tutto il percorso.