Il Trentino si sbarazza dell’orsa JJ4 | davvero pensano che sia meglio uno zoo del Casteller?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Torniamo sul problema della gestione degli orsi in, terra in cui vivo. Ci torniamo perché la provincia di Trento ha annunciato che l’orsa JJ4 sarà trasferita in Germania, in un parco – zoo e pare che il parco stesso abbiamo confermato tale prospettiva. Senza continuare a ricalcare la triste storia che avvolge quest’orsa, che era stata condannata all’abbattimento dal presidente Fugatti, salvata dal Consiglio di Stato per eccesso di pena, va detto che attualmente l’orsa è reclusa nella struttura denominata “Centro vivaistico” del, ricordiamolo, è una località nel comune di Trento, luogo distante qualche centinaio di metri da dove vi sto scrivendo, da dove vivo.