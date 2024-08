Il tentativo di fuga la prua inabissata l’acqua nelle cabine | così è affondato il Bayesian Pronti gli avvisi di garanzia per disastro e omicidio colposi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono state dichiarate chiuse dalla Guardia Costiera di Palermo le operazioni Sar con l’individuazione e il recupero del corpo dell’ultimo disperso (la 18enne Hannah Lynch, figlia del tycoon britannico Mike) nel naufragio del velieroavvenuto all’alba di lunedì 19 agosto al largo di Porticello, in provincia di Palermo. Il bilancio finale della tragedia è quindi di 15 superstiti tratti in salvo e 7 vittime accertate, ovvero Mike Lynch e sua figlia Hanna, Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International e sua moglie Anne Elizabeth, l’avvocato Chris Morvillo e sua moglie Nada e lo chef di bordo Recaldo Thomas. A parte il corpo di quest’ultimo, trovato fuori dallo scafo, gli altri sei cadaveri sono stati rinvenuti fuori dalle, in una zona del veliero che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi.