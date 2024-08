Il Brighton vicino all’acquisto di O’Riley Il Napoli può finalmente chiudere per Gilmour Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Fabrizio Romano dà notizia dell'accordo tra il Brighton e il Celtic per il centrocampista Matt O'Riley. Notizia che interessa anche al Napoli perché significa che gli inglesi hanno il sostituto di Billy Gilmour. Il Napoli può quindi procedere alla chiusura dell'affare che porterebbe a Conte il centrocampista desiderato. C'è l'accordo verbale tra Celtic e Brighton per O'Riley Fabrizio Romano su X: "Il Brighton si avvicina all'accordo per Matt O'Riley con il Celtic, l'accordo verbale è quasi raggiunto! O'Riley è pronto a diventare il prossimo acquisto del Brighton dopo Kadioglu. Sta lavorando sugli ultimi dettagli, tutto è definitivo. Presto sarà fatta".