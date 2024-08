I nuovi modelli dell’autunno amano le forme insolite e i dettagli eccentrici

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece è accaduto. I mocassini autunno 2024 sono diventati il nuovo elemento show stopper degli outfit di stagione. Come hanno fatto? Sono partiti dalle loro origini e dalle lorotradizionali penny loafer e le hanno modificate oppure stravolte verso la direzione opposta. Non più quella dello stile classico e della discrezione, bensì quella dell’tà. In poche parole si sono trasformati in quegli accessori eye-catching capaci di svoltare ogni look facendolo apparire in un attimo più fresco e contemporaneo, oltre che originale. Niente di meglio, quindi, che investire su di loro per inaugurare alla grande l’armadio della nuova stagione, puntando su personalità e unicità.