Gigi Marzullo | Da giovane in vacanza in Costiera Amalfitana dormivo in macchina e piacevo alle ragazze ricche

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024): “Dainin” È uninedito quello che si è raccontato a La Vita in Diretta Estate. Il popolare conduttore della notte, infatti, ha ricordato quando datrascorreva le sue vacanze in. Anche se alla montagna e al mare rivela di preferire la città, la sua città, Avellino: “Se potessi, starei un mese ad Avellino, la mia città di origine. Seduto in un bar, dalla mattina fino a tarda notte, a guardare il mondo, le persone che passeggiano”. Il presentatore ha comunque rievocato le sue serata estive, quando aveva 17 anni: “Partivamo coi miei amici da Avellino e andavamo in, fino a tarda notte”. Per non fare avanti e indietro, spesso capitava anche di dormire in: “Frequentavamo ragazzi più benestanti di noi e, per orgoglio, non dicevamo la verità”.