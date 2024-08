GERARDINA TROVATO | LA VIRALITÀ SU TIKTOK

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)suApro i social e vedo diversi video su, mi chiedo perciò a cosa sia dovuta soprattutto lasuè di una delle voci più promettenti degli anni ‘90, oggi dimenticata. È una cantautrice talentuosa che nel 1993 si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, dietro a Laura Pausini. Negli anni, però, l’artista si è allontanata dalle scene, ha sofferto di nevrosi ossessiva e ha oggi forti difficoltà economiche. LasuNegli ultimi giorni è diventato virale il video recente di una esibizione diavvenuta in Sicilia, sua terra di origine. Non si presenta come le cantanti che siamo abituati a vedere sul palcoscenico, ma è in tuta, struccata, con un aspetto molto naturale e dimesso.