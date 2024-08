F1 GP Olanda Russell | Siamo dove ci aspettavamo | vicini a Verstappen e McLaren

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “È bello tornare nella mischia, certo non mi aspettavo così tanto vento e così forte. La nostra macchina va molto bene. Ecidi essere:e alla”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George, dopo le prove libere del venerdì in cui l’inglese ha chiuso al primo posto le FP2 del GP di: “Nelle prime gare la macchina era fuori ritmo. Poi, all’improvviso, la macchina è diventata veloce, penso al Canada e a Silverstone Ora non vedo l’ora di scendere in pista domani. Mi era mancata l’adrenalina delle qualifiche”. F1 GP: “ci” SportFace.