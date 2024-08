DalterFood Group | il fatturato aumenta a 159 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha registrato nel 2023 unconsolidato di 159di, pari al +8,8% sul 2022, di cui l’85% realizzato all’estero. Le performance si devono al positivo andamento generale del Gruppo nei diversi mercati in cui opera e, in particolare, delle sue consociate estere, Dalter UK, con vendite per circa 47di, in crescita rispetto ai valori del 2022 pari a 41,3di, e Vip Italia (Germania), passata da 53,1 a 61,5di. Presente in 32 differenti Paesi,conta su una forza lavoro di 181 dipendenti, in costante aumento. Prosegue poi l’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità, con l’investimento per la per la riduzione dell’impatto energetico. Foto: Andrea Guidi, direttore gernerale del gruppo