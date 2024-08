Cuggiono | 17enne aggredito dal branco picchiato e derubato della catenina d' oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Milano), 23 agosto 2024 – Un‘aggressione di gruppo ai danni di un ragazzo di 17 anni, avvenuta in un luogo frequentato e sotto gli occhi di numerosi passanti, che si è conclusa con botte e il furtod’oro che il ragazzo aveva al collo: l’episodio è accaduto mercoledì pomeriggio, 21 agosto, e ha avuto come teatro l’area nei pressi del ponticello sul canale di Castelletto di, uno dei luoghi più suggestivi di questa porzione di territorio. A denunciare l’aggressione, prima alla locale stazione dei carabinieri e poi anche sui social, è stata la madre del ragazzo. “Mio figlio di 17 anni è stato rapinato econ sedie e tavoli di alluminio proprio su quel ponte in cui ciascuno ha vissuto giovinezza e infanzia – ha spiegato la madre del ragazzo vittima dell’aggressione –.