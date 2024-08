Corriere dello Sport – Bellanova all’Atalanta è ufficiale | tutte le cifre dell’affare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-22 17:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: L’Atalanta ha ufficializzato l’acquissto di Raouldal Torino. Per l’esterno si tratta di un ritorno a Bergamo visto che nel 2020 era passato in prestito dalla squadra di Gian Piero Gasperini collezionando anche una presenza nel campionato di Serie A.: il comunicato Questo il comunicato del club, che lo ha pagato 20 milioni più bonus, sul trasferimento: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Torino FC il diritto alle prestazioniive del calciatore Raoul, 24enne laterale milanese. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.