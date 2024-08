Conte Ho fiducia nel Napoli Mercato? Ci pensa la società

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024)(ITALPRESS) – La sfida con il Bologna è quella giusta per dare un segnale, per mettersi alle spalle la cocente sconfitta con il Verona e rilanciare le proprie ambizioni. Ilsi prepara all’esordio in campionato al Maradona, ilè ancora aperto enon vuole sentirne parlare: “La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui s’è parlato solo di. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s’è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Suldovete chiedere alla, ma vedo che siete abbastanza informati perchè leggo anche io tramite voi. Io voglio parlare del Bologna, come sapete, è una partita sapete cosa ha fatto l’anno scorso. Parliamo della gara, è più importante per me!”.