Ciclismo Jonas Vingegaard mette fine alla sua stagione

(Di venerdì 23 agosto 2024) La vittoria nella classifica generale del Giro di Polonia potrebbe essere stato l’ultimo risultato del 2024 di. Il danese della Visma-Lease a Bike ha deciso direcon ogni probabilitàsua. Un anno davvero complicato per, condizionato dterribile caduta al Giro dei Paesi Baschi, che lo ha poi condizionato nell’avvicinamento al Tour de France. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,ha deciso che non correrà più quest’anno e dunque non sarà nemmeno presente ai Mondiali di Zurigo, con un percorso che ben si addice agli scalatori. La Danimarca, dunque, non potrà contare sul suo miglior corridore e soprattutto non ci sarà un altro duello con Tadej Pogacar, che, invece, dovrebbe essere presenterassegna iridata.