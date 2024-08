Black Myth | Wukong la scimmia cinese che sfida e rivoluziona i soulslike DA PUBBLICARE

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 23 agosto 2024)è un titolo che ha sorpreso tutti per la sua capacità di reinventare i canoni del genere action RPG. Ispirato chiaramente dalla serie Dark Souls (anche se non troppo), il gioco di GameScience non si limita a emulare le meccaniche di FromSoftware, ma le arricchisce con un tocco di originalità che rende la sua esperienza unica. Nonostante le somiglianze,riesce a distinguersi per il suo approccio vivace e fantasioso, tracciando un percorso che unisce l’avventura epica alla stravaganza di un mondo popolato da creature incredibili e mitiche. Un viaggio verso ovest La trama disi basa liberamente sul classico racconto“Journey to the West”, ma con una rivisitazione che trasforma l’eroe Sunin unadi livello 1, punita da una corte divina.