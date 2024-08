Alimenti sani e falsi miti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cresce l’attenzione a ciò che portiamo in tavola e il carrello della spesa si riempie sempre più di cibi che consideriamoe quindi benefici per la salute. Non tutti però lo sono veramente. Ecco alcuni consigli per un’alimentazione veramente healthy. Attenzione a spremute e succhi, spremendo la frutta si rimuovono le sue fibre mantenendo solo lo zucchero. Nel breve termine, una dieta ricca di zuccheri e bassa in proteine farà sentire i morsi della fame, provocherà sbalzi d’umore e porterà a un basso consumo energetico. A lungo termine, si può perdere massa muscolare. Le alternative al latte vaccino, specialmente il latte di mandorle e di soia, sono sempre più popolari. Le mandorle sono ricchissime di proteine, ma un bicchiere di latte di mandorle è composto solo per circa il 2% di mandorle e non contiene quasi nessuna proteina.