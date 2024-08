Wizz Air lancia ‘all you can fly’ conviene davvero?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) La compagnia aereaAir ha deciso direyou can, una nuova offerta apparentemente convenientissima ma è? L’estate ha portato con sé una novità nel settore aereo, grazie all’iniziativa della compagnia unghereseAir che ha introdotto la carta “all you can fly”. Questo abbonamento, venduto inizialmente al prezzo di 499 euro e successivamente aumentato a 599 euro, permette ai viaggiatori di prenotare un numero illimitato di voli, pagando solamente un contributo fisso per ogni prenotazione. Ma questa proposta èvantaggiosa come sembra? OffertaAir “all you cab fly”-Ansa-Notizie.comNonostante il grande successo iniziale, con 10mila posti venduti in pochi giorni, l’offerta presenta delle restrizioni significative. Le prenotazioni devono essere effettuate entro 72 ore dalla partenza e ogni volo costa ulteriori 9,99 euro.