Una catena di errori umani dietro l' affondamento del Bayesian

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Hannah Lynch non c'è ancora. Nuove ricerche alla luce del giorno, anche all'esterno del relitto del, affondato lunedì a 50 metri di profondità, davanti a Porticello. è stato recuperato nello scafo invece il corpo del papà, il magnate britannico dell'informatica Mike Lynch. Con lui sono finora sei i cadaveri strappati al mare. E se si va delineando ladiche avrebbe determinato il disastro marittimo, emergono anche particolari su quello che è successo nella manciata di minuti di terrore vissuta dai 22 che erano bordo, 15 dei quali sopravvissuti. Hanno tentato di mettersi in salvo, di scappare, ma 7 di loro sono finiti in trappola. Il cuoco antiguano Recaldo Thomas è stato scaraventato fuori dal veliero ed è stato il primo morto accertato, quello stesso lunedì.