Twilight Of The Gods | sangue sesso e draghi nel nuovo trailer della serie animata di Zack Snyder

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laper adulti diof the, debutterà il mese prossimo e Netflix ha rilasciato unraccapricciantered band. Dopo alcuni brevi teaser, Netflix ha diffuso uncompleto ricco di azione per ladisulla mitologia norrena,of the, che debutterà sul servizio di streaming il 19 settembre. Questo promo "" chiarisce in modo inequivocabile che non si tratta di uno show per tutta la famiglia, in quanto una guerriera mortale di nome Sigrid muove guerra a Loki, Thor e a tutti gli altri dei asgardiani in modo estremamente violento, mentre si occupa anche di altri affari in camera da letto. Date un'occhiata alred-band (ovvero senza