Trippata da due quintali | Casasco d’Intelvi si prepara alla ghiotta sagra di fine estate

(Di giovedì 22 agosto 2024) Centro Valle Intelvi, 22 agosto 2024 –nel segno della gastronomia tradizionale sui monti della Val. Sabato 24 agosto, nella frazione di, è in programma ladella Trippa, appuntamento irrinunciabile per tutti i golosi della zona, che attira anche visitatori da fuori provincia. La storia Ladella Trippa ha origini che risalgono agli anni Settanta. Nata dall’iniziativa di un gruppo di amici, affettuosamente chiamati "Amici della Trippa" e con il supporto degli Alpini locali e della Pro Loco, laè diventata presto un appuntamento fisso per il paese. L’obiettivo era semplice: preservare e condividere la tradizione della trippa, un piatto povero ma ricco di sapore, profondamente radicato nella cultura gastronomica lombarda. Per molti anni, la festa si è svolta nella caratteristica piazza Panèe, il cuore del borgo.