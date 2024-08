Tragedia al mare | 14enne muore in vacanza con gli amici Il corpo era a 30 metri dalla riva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancora unaalin questa estate italiana 2024. Stavolta la vittima è un ragazzo di soli 14 anni, trovato morto in acqua. Era insieme ad alcunia trascorrere una giornata di divertimento, poi all’improvviso ha deciso di andare a farsi il bagno da solo ed è successa la cosa peggiore. Gli altri della comitiva, non vedendolo più, hanno subito chiesto aiuto. Sono cominciate le ricerche per ritrovare il ragazzo di 14 anni, poi un bagnino presente lo ha purtroppo trovato morto in acqua. E tutte le manovre di rianimazione sono state infruttuose e l’adolescente se n’è andato per sempre troppo prematuramente. Oltre agli, c’erano con loro degli accompagnatori che avevano perso di vista il giovanissimo. Leggi anche: Paura in spiaggia: bimbo si perde col materassino e viene colpito da un attacco epilettico.