Tajani Renzi Meloni e il razzismo sullo ius scholae Il commento di Sisci

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il candidato alla presidenza Usa, Donald Trump, che vuole costruire una muraglia contro l’immigrazione dal Messico, ha dichiarato: “Se ti laurei all’università contemporaneamente dovresti avere un permesso di residenza permanente”. Il motivo è semplice, come scrive The Economist nella sua recente storia di copertina, in America gli immigrati di prima generazione sono il 14% della popolazione ma responsabili per il 36% dell’innovazione totale. Cioè gli immigrati che studiano sono il grande motore di crescita del Paese. L’allarme in America, infatti, è che altri Paesi competitivi, come Dubai, abbiano politiche migliori per attirare più talenti stranieri. Essi nel medio lungo termine sposteranno l’innovazione fuori dagli Stati Uniti. Attirare talenti stranieri, si sa da sempre, migliora la qualità della squadra.