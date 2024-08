Stefano De Martino raccomandato? La sorella di Giorgia Meloni non c’entra niente | Fake news ecco chi l’ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 22 agosto 2024)Denell’ultimo anno è stato spesso associato alladi, Arianna. Si è vociferato, infatti, che quest’ultima – che avrebbe un debole per l’ex di Belen – avesse fatto di tutto per riconoscergli un posto di prestigio in Rai. A quanto pare, date le ultime indiscrezioni,di tutto questo sarebbe vero. Come sappiamo,Deha di recente firmato un contratto milionario con la rete di Stato e da quel momento è stato protagonista di divers rumors contro di lui. A quanto pare, la Rai non lo avrebbe arruolato per la sua preparazione, ma solo per la sua presunta amicizia con Arianna. Questo rapporto, secondo alcuni, avrebbe in qualche modo agevolato la carriera del conduttore, donandogli un booster non indifferente.