Previsioni meteo tregua finita | nuova ondata di calore nel weekend Ma dalla settimana prossima cambia tutto di nuovo

(Di giovedì 22 agosto 2024)dinelL’anticiclone africano torna a imperrvesare sull’Italia portando un aumento delle temperature: è quanto rivelano le, secondo cui, in particolar modo nel, l’afa tornerà protagonista delle nostre giornate. Già a partiregiornata di domani, venerdì 23 agosto, il tempo sarà stabile soleggiato su gran parte del Paese. Qualche breve acquazzone pomeridiano si potrà registrare sui rilievi alpini e appenninici. Il bel tempo si protrarrà perilcon il caldo e l’afa che la faranno da padrone. Eccezion fatta per alcuni isolati temporali sulle Alpi, infatti, il cielo sarà soleggiato su tutta l’Italia e le temperature continueranno ad aumentare fino a raggiungere, in particolar modo al Centro-Sud, punte di 37 gradi.