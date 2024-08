Palermo manca solo il corpo della figlia di Lynch Ancora nessun indagato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) È quello di Mikeildel quinto diperso recuperato dai vigili del fuoco all'interno del relitto Bayesian a 50 metri di profondità, a mezzo miglio da Porticello,all'appellola18enne Hannah del magnate britannico dell'informatica. Intanto prosegue a ritmo incessante l'inchiestaProcura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, per fare luce sulla tragedia di lunedì all'alba. La procura indaga per naufragio e omicidio plurimo colposo, al momento contro ignoti. Al vaglio dei pm anche i video e le fotografie scattate la nottetempesta da alcuni abitantizona, ma anche le telecamere di sorveglianza, in particolare di un cantiere nautico, che puntava la telecamera proprio sulla barca e di una villa privata.