Palacios-Inter preferenza netta Le cifre – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ha incontrato l’Independiente Rivadavia nel pomeriggio di oggi. Sul tavolo la trattativa per portarein Italia: lesecondo Sportitalia. SUMMIT – Serata positiva in casache nel pomeriggio di oggi ha lavorato a stretto contatto con i dirigenti dell’Independiente Rivadavia per portare a Milano il giovane Tomas. Il classe 2003 argentino come spiegato da Gianluigi Longari a Sportitalia, ha dato la priorità assoluta ai nerazzurri. La suaè abbastanza, con alcuni club della Bundesliga che hanno preso informazioni. Come già noto, oggi la dirigenza del club insieme all’agente Simonian hanno fatto visita in sedeper discutere l’eventuale trasferimento.vuole l’Italia: investimento importante per l’– Come spiegato negli studi di Sportitalia, l’è disposta a fare un reale investimento per