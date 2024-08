Napoli Luis Enrique frena su Osimhen | Niente spese folli per il PSG

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il tecnico del PSG,, chiude le porte a un possibile acquisto dell’attaccante nigeriano, nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos. Il Paris Saint-Germain non farà “eccessive” in questo calciomercato estivo. Parola di, che in conferenza stampa ha praticamente chiuso le porte all’arrivo di Victordal. “Non abbiamo priorità o urgenze“, ha dichiarato l’allenatore spagnolo. “Osserviamo il mercato, ma non faremoe. Valuteremo solo opportunità a prezzi ragionevoli”. Queste parole arrivano nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos, che terrà fuori l’attaccante portoghese per tre mesi. Una situazione che sembrava poter spingere il PSG a fare un tentativo perl’arrivo di. La clausola rescissoria di 130 milioni nel contratto del nigeriano appare ora un ostacolo insormontabile.