Montespaccato Calcio vandalizzata la sala ‘Don Pino Puglisi’ | atto intimidatorio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nella notte tra il 20 e il 21 agosto ignoti hanno completamente devastato lapolifunzionale dell’impianto sportivo, utilizzata per le attività di studio, laboratori e corsi del Gruppo Sportivo. Armadi spaccati, libri stracciati e gettati in terra, scrivanie distrutte, impianto elettrico divelto, perfino ilbalilla fa pezzi. Fortemente danneggiati anche il campo ditto e gli spogliatoi annessi dedicati alla scuolae alle giovanili. Undimostrativo e probabilmentequello perpetrato da ignoti al “DonPuglisi”, l’impianto sportivo di Via Stefano Vaj. Le reazioni “Esprimo la mia più profonda solidarietà ale a tutta la comunità per l’ignobilevandalico che ha devastato lastudio del