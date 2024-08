Marco Travaglio e Giorgia Meloni | Una persona perbene che sta facendo male

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il direttore del Fattonon condivide nulla o quasi della sua azione di governo, ma pensa chesia «una tipa sveglia». Lo ha scritto in un editoriale qualche giorno fa e oggi lo ribadisce al Corriere della Sera: «Anche lei come Conte è vista come intrusa delle élite più putride, use a scalzare gli outsider tramite qualche infiltrato». Con l’ex premier secondocondivide un destino: «In questi anni sono stati gli unici due presidenti del Consiglio ad essere arrivati a Palazzo Chigi senza la cooptazione dei poteri forti. Il leader del Movimento 5 Stelle è giunto lì per caso. Lei,, è invece arrivata dalla periferia. La presidente del Consiglio è un underdog o un outsider anche se fa politica da trent’anni, perché proviene da una formazione che da sempre è stata tenuta a distanza dalle logiche di potere.