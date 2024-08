Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di giovedì 22 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ecco i numeri vincenti e le quote di, Superenae 10edi oggi,22Prosegue senza sosta il sogno di chi oggi, 22, proverà a sfidare la sorte con una giocata che potrebbe cambiargli la vita. Un bacio della dea bendata potrebbe infatti far saltare il banco, regalando un sorriso a quanti stanno provando a ritagliarsi del tempo per fare le proprie giocate. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi ledel, Superenae 10e, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.