La tennista US Open Sloane Stephens lancia Doc & Glo | la cura del corpo pensata per chi è sempre in movimento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) La celebre, vincitrice del prestigioso USe con una carriera costellata da successi nel mondo del tennis, ha deciso di ampliare i propri orizzontindo la sua linea di bodycare: Doc; Glo. Dopo 15 anni di competizioni ad alto livello, tra allenamenti intensi e viaggi continui,ha sviluppato una profonda conoscenza su come prendersidel proprio. Ed è proprio questa esperienza che l’ha portata a creare una linea di prodottiper chi, come lei, ha bisogno di sentirsi fresco e a proprio agio durante una vita frenetica.Doc; Glo, la nuova linea bodycareper gli sportivi (e non solo) Doc; Glo è frutto di quattro anni di lavoro e riflessione.