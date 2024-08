La risposta dell' Iran nel momento di massima sorpresa Rischio escalation

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Medio Oriente è una polveriera. È da più di tre settimane che Israele aspetta un massiccio attaccocome ritorsione per l'uccisione a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta lo scorso 31 luglio. La guida suprema Ali Khamenei aveva promesso una "punizione severa". Parole, queste, che avevano spinto Israele e i suoi alleati a escogitare manovre difensive, nel timore di una guerra regionale più ampia. Il contro-attacco militare non c'è ancora stato e la sensazione è che si aspetti ildi maggior debolezza'avversario. Tuttavia, non mancano le minacce. La Missione permanentepresso le Nazioni Unite a New York ha affermato che laa Repubblica islamica all'assassinio del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, da parte di Israele sarà attuata in modo da garantire che "avverrà in undi".