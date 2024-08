La nuova vita degli oggetti | Bologna da record per il riuso e l’economia circolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Unaper 140mila tonnellate di materialioltre 38.500raccolti nel 2023 ae il suo territorio metropolitano nel contesto dell’iniziativa “Cambia il finale” promossa dal Gruppo Hera, in collaborazione con Last Minute Market, e rilanciata da 16 onlus in circa un centinaio di comuni in tutta l’Emilia Romagna. Nel capoluogo di regione, i partner impegnati nelle operazioni sono l’Opera di Padre Marella e Piazza Grande per la città, La Fraternità a Ozzano dell’Emilia e Il Martin Pescatore a Monte San Pietro. A livello regionale il totale diraccolti ammontava a più di 485mila unità, per 1.070 tonnellate complessive, delle quali il 73% avviate al, contro il 92% dei materiali raccolti nel bolognese, l’area più virtuosa della regione. È stato stimato un risparmio di quasi 4mila tonnellate di Co2.