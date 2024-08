La minaccia delle formiche volanti bagnanti tempestati di punture

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cesena, 22 agosto 2024 – Non bastavano le zanzare: a creare grattacapi (termine azzeccatissimo) ai cesenati in questi giorni sono arrivate anche lecon le ali. I primi avvistamenti sono stati registrati in riviera, in particolare da parte di vacanzieri che, sdraiati su un lettino alla ricerca di relax, si sono invece trovati a fare i conti con parti del corpo tempestate da fastidiosi pomfi. “E’ un fenomeno inconsueto ma che in passato si era già verificato - analizza l’entomologo Claudio Venturelli –. Nello specifico nell’area cesenate una situazione analoga si era registrata nel 2016, creando gli stessi problemi che si stanno sommando in queste ore e che giungono a noi tramite le testimonianze dirette dei malcapitati che si sono imbatti nelle”.