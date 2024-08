La maglia più bella della Serie A è quella del Como Women

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) LapiùA quest'anno giocherà sulle sponde del lago: èdel. Quando si parla di maglie da calcio, il pensiero vola subito ai team maschili, ma questa volta la vera protagonista è una squadra che nella prossima stagione lotterà nellaA femminile: il F.C.. Le nuove maglie, svelate nella campagna Il Mio Posto è Qui, sono un capolavoro di stile e simbolismo. Nate dalla collaborazione con Nike, queste divise monocromatiche (che hanno la fortuna di non essere rovinate da nessuno sponsor) catturano perfettamente l'essenza del Lago di, luogo iconico che è stato il set fotografico per la presentazione delle nuove divise. Le immagini, scattate da Alessandro Simonetti, presentano le giocatrici in una cornice mozzafiato, dove il fascino del paesaggio si intreccia con la grinta e la passione delle atlete.