La macchina del Gran Premio si sta mettendo in moto Come arrivare come muoversi | tutto quello che c’è da sapere

(Di giovedì 22 agosto 2024) Monza – Novemila posti auto collegati all’autodromo con i bus navetta, parcheggi per le bici a due passi dalla pista, treni straordinari. Laorganizzativba deld’Italia si è già messa in: obiettivo, garantire la migliore efficienza possibile per chi fra venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre arriverà a Monza per assistere alla 95esima edizione della gara di Formula 1 e permettere anche a chi vive in città di non rimanere intrappolato dall’assedio del traffico. Attesi, secondo le stime del Comune di Monza, 270mila spettatori i tre giorni. “Monza è pronta anche nel 2024 ad accogliere le migliaia di visitatori che assisteranno alde evento – ha annunciato il sindaco Paolo Pilotto –.