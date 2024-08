Intermarine commessa miliardaria Il cantiere costruirà 12 cacciamine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il primo tassello del complesso mosaico è andato al suo posto. Il 26 luglio scorso, colosso della cantieristica riconducibile al gruppo Immsi, a sua volta controllato dalla famiglia Colaninno, in regime di raggruppamento temporaneo d’impresa con Leonardo, ha firmato con Navarm, la Direzione degli armamenti navali, l’atteso contratto da 1,6 miliardi di euro per la fornitura alla Marina militare italiana dei primi cinquecostieri di nuova generazione. Un innesto considerato strategico per raggiungere gli obiettivi del piano di ammodernamento della flotta e che in una seconda fase, secondo quanto previsto dagli accordi preliminari, dovrebbe portare alla sottoscrizione di una nuova tranche di lavorazioni per la fornitura di ulteriori sette navi, questa volta in assetto d’altura.