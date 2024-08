Il Gubbio prepara il debutto Taurino punta sul gruppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mancano tre giorni all’esordio in campionato del, che domenica alle 18 ospiterà il Sestri Levante tra le mura amiche del "Barbetti". Nonostante la complicata situazione della rosa, che necessita ancora di importanti rinforzi, i rossoblù di misterdovranno giocarsi le proprie carte e sopperire a certe assenze con la forza dele del sacrificio, concetti sui quali lo staff tecnico hato molto nel corso dellazione. Un fattore importante potrà essere quello della presenza dei tifosi allo stadio: l’orario è ottimale, e le la vendita per acquistare i biglietti è aperta da un paio di giorni e continuerà fino alle 19 di sabato 24 agosto presso le Tabaccherie 2000 di via Beniamino Ubaldi e Sebastiani in viale della Rimembranza; inoltre il botteghino dello stadio aprirà domenica, giorno della gara, alle 15.